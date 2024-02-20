الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة الوظائف الحكومية.. رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 والشروط المطلوبة

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

أعلن جهاز التنظيم والإدارة عن وظائف البريد المصري 2024، وفق بعض الشروط التي حددها على بوابة الوظائف الحكومية التي يتم من خلالها تقديم وظائف البريد المصري وتعرض الدستور تفاصيلها في السطور التالية:

رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024

يستطيع الراغبون في تقديم وظائف البريد الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي هنا، واختر الوظائف، ومن وظائف الهيئة القومية للبريد اختر الوظيفة المراد التقديم عليها «محام ثالث- مهندس تشغيل وسائل نقل- مهندس ميكانيكا- مهندس كهرباء- اخصائي (بريد- خدمة عملا- مكتب بريد)، اختر تقديم طلب بعد قراءة الشروط، قم بتسجيل البيانات ، أرفق المستندات المطلوبة، اضغط على زر تقديم.

لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024.. كيفية التقديم والشروط

لينك وظائف البريد المصري 2024.. والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

شروط وظائف البريد المصري 2024

وحدد جهاز التنظيم والإدارة شروط وظائف البريد المصري 2024، وهي أن يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد متمتعًا بالجنسية المصرية، ألا يزيد سن المتقدم لوظائف هيئة البريد عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

وتشمل الشروط أن يكون التقدير العام للمتقدم لوظائف هيئة البريد «جيد» على الأقل، ألا يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تتم إعادة اعتباره.

أن يكون المتقدم لـ وظائف هيئة البريد 2024 حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، أن يجتاز المتقدم لوظائف هيئة البريد الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.

ألا يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمضِ على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل، يسدد المتقدم لوظائف هيئة البريد 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة».

txt

رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط التسجيل عبر بوابة الوظائف الإلكترونية

txt

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 والوظائف المطلوبة والشروط

وظائف البريد المصري تقديم وظائف البريد المصري 2024 جهازالتنظيم والإدارة وظائف البريد بوابة الوظائف الحكومية وظائف البريد المصري 2024

مواد متعلقة

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 والأوراق والشروط المطلوبة

لينك تقديم وظائف البريد المصرى 2024.. والأوراق والشروط المطلوبة

رابط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 وآخر موعد للتقديم

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط والضوابط العامة للقبول

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

شروط وظائف البريد المصرى 2024 وموعد التقديم رسميا والأوراق المطلوبة

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وأهم الشروط المطلوبة للقبول

لينك التسجيل في مسابقة البريد المصري والشروط والأوراق المطلوبة

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟