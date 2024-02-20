بوابة الوظائف الحكومية.. رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 والشروط المطلوبة

أعلن جهاز التنظيم والإدارة عن وظائف البريد المصري 2024، وفق بعض الشروط التي حددها على بوابة الوظائف الحكومية التي يتم من خلالها تقديم وظائف البريد المصري وتعرض الدستور تفاصيلها في السطور التالية:

رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024

يستطيع الراغبون في تقديم وظائف البريد الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي هنا، واختر الوظائف، ومن وظائف الهيئة القومية للبريد اختر الوظيفة المراد التقديم عليها «محام ثالث- مهندس تشغيل وسائل نقل- مهندس ميكانيكا- مهندس كهرباء- اخصائي (بريد- خدمة عملا- مكتب بريد)، اختر تقديم طلب بعد قراءة الشروط، قم بتسجيل البيانات ، أرفق المستندات المطلوبة، اضغط على زر تقديم.

شروط وظائف البريد المصري 2024

وحدد جهاز التنظيم والإدارة شروط وظائف البريد المصري 2024، وهي أن يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد متمتعًا بالجنسية المصرية، ألا يزيد سن المتقدم لوظائف هيئة البريد عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

وتشمل الشروط أن يكون التقدير العام للمتقدم لوظائف هيئة البريد «جيد» على الأقل، ألا يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تتم إعادة اعتباره.

أن يكون المتقدم لـ وظائف هيئة البريد 2024 حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، أن يجتاز المتقدم لوظائف هيئة البريد الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.

ألا يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمضِ على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل، يسدد المتقدم لوظائف هيئة البريد 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة».