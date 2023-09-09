"الأنفاق": تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث أكتوبر المقبل

تشغل الشركة الفرنسة لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، 6 محطات تجريبيا هي "السـودان، إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري، ومحطة سطحية المحطة النهائية عند محور روض الفرج"، استعدادا لافتتاحها الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

الأنفاق: الربط بين الخط الثالث للمترو والأتوبيس الترددي على الدائري بمحطة

وقال مصدر خاص في الهيئة القومية للأنفاق، إن تلك المحطات تابعة للجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B الذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات هي محطة نفقية (السودان)، و4 محطات علوية (إمبابة - البوهى القومية العربية - محطة الطريق الدائري - سيتم ربطها مع مشروع أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمه بينهما- ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أنه ستتم إدارة الجزء للجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B الذي يمتد بطول 6,6 كم، شركة RATP DEV الفرنسية المتخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق والتي تعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس التي تصل إلى 120 عاماً وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، موضحا أن الشركة الفرنسية نجحت في إثبات جدارتها في إدارة الخط الثالث للمترو وكذلك مشروع القطار الخفيف خلال السنوات الماضية، وهو ما تسعى إليه وزارة النقل تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري وتوفير مزيد من الراحة والرفاهية له.

وكشف المصدر عن أنه عقب تشغيل المرحلة الجديدة من الخط الثالث للمترو سوف تزيد من القدرة الاستيعابية للمترو بما يقرب من ٣٥٠ ألف راكب يوميا وهو عدد كبير وسيخدم أهالي المنطقة ويوفر لهم مزيد من الراحة، لافتا إلى أنه المستهدف ترك المواطنين لسياراتها واستقلال مرفق مترو الأنفاق بدلا من السيارات، موضحا أن تشغيل تلك للمرحلة سيساعد فى الحفاظ على البيئة بصورة كبيرة لأنه سيقلل من الميكروباصات وكذلك الأتوبيسات والسيارات الملاكي بنسبة تصل إلى 15%؜ وهو ما تسعى له الدولة للحفاظ على البيئة.