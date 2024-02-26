وزير النقل يرأس جمعيات القابضة للنقل وصافى الربح 4،218 مليار جنيه

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة والشقيقة عن العام المالي 2022/2023 حيث تمت المصادقة القواءم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وعلى تقرير مجلس الإدارة

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتطور الكبير في مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة والذي تجسد في التقدم الكبير في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الارباح حيث بلغت اجمالى الايرادات المحققه للشـركات ( تابعة / شقيقه / قابضة ) للعام المالى 2022/2023 نحو 15،890 مليار جنيه بنسبة زيادة 96،1% عن فعلي العام السابق وبلغ صافي ربح العام المالي 2023/2022 مبلغ 9،640 مليار جنيه بنسبة زيادة 193،6 % عن فعلي العام السابق اما فيما يتعلق بالنتائج المستقلة للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2022/2023 فقد بلغت اجمالى الايرادات المحققة للعام المالى 2023/2022 نحو 4،791 مليار جنيه بنسبة زيادة 223،7% عن فعلي العام السابق وبلغ صافي ربح العام المالي 2023/2022 مبلغ 4،218 مليار جنيه بنسبة زيادة 255،9 % عن فعلي العام السابق.

ضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها ودعم الشركات بأحدث المعدات والاجهزة والاتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم اعلى مستويات الخدمة

كما أكد الوزير على ضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها وكذلك دعم الشركات بأحدث المعدات والاجهزة والاتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح لتلك الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وكذلك المتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة لخطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة مشيرا الى ان الحافز لمن يستحق وان على الجميع بذل كافة الجهور لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة كما تم خلال الاجتماع استعراض مساهمة الشركة القابضة فى شركات جديدة وهي شركات (اكتا للنقل الجماعي / (قناة السويس لتنمية الموانئ المصرية / المصرية للمناطق اللوجستية / ميناء جرجوب البحري/ ميناء برنيس / شركة المصرية للاتوبيس الترددى ( تحت التأسيس )

كما اسستعرض الوزير خلال الاجتماع أهم مؤشرات تطور أداء الشركات التابعة خلال الفترة الماضية حيث شهدت تلك الشركات على سبيل المثال زيادة أعداد الحاويات المتداولة بعدد 387 ألف حاوية وزيادة عدد الخطوط الملاحية من 20 خط إلى 26 خط والإنتهاء من تدعيم وتعميق وتكريك الأرصفة من 1 إلى 6 بطول 1450 م في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وزيادة قدرة المحطة الكهربائية في حاويات بورسعيد من 5.5 ميجا إلى 16 ميجا لتشغيل جميع الأوناش العملاقة وإستاندات الثلاجات للحاويات المبرد وزيادة في أعداد حاويات الترانزيت إلى 1.349 مليون حاوية ترانزيت لشركات الحاويات وارتفاع صافي ربح شركة الملاحة الوطنية من 5.21 مليون دولار عام 2020 إلى 54.066 مليون دولار عام 2022/2023.

وزير النقل خلال ترأسه جمعيات القابضة للنقل

وزير النقل خلال ترأسه جمعيات القابضة للنقل