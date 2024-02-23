وزير النقل: ممر لوجستى بتنزانيا ورواندا لتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية

في ختام زيارته لجمهورية رواندا قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ترافقه السفيرة نيرمين الظواهري سفيرة مصر في رواندا والوفد المرافق له، بتفقد ميناء كيجالي الجاف الذي يقع على مساحة 50 ألف م2، وتبلغ طاقته الاستيعابة 50 ألف حاوية مكافئة سنويًا، حيث يعتبر الميناء هو الميناء الجاف الرئيسي بالبلاد كونها أحد البلدان الإفريقية غير الشاطئية.

تأتي تلك الزيارة في إطار قيام وزارة النقل المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات بتنفيذ خطة شاملة للتوسع في ربط الموانئ المصرية بنظيرتها بدول العالم، حيث ستقوم وزارة النقل بإنشاء ممر لوجستي بداية من ميناء دار السلام التنزاني مرورًا بمنطقة لوجستية وميناء جاف بدولة تنزانيا وميناء جاف ومنطقة لوجستية بدولة رواندا، ما يسهل وصول الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية ويقوي من أواصر العلاقات المصرية والدول الإفريقية.

إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية داخل مصر

وتجدر الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية داخل مصر تبلغ (27) ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية لخدمة حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وزيادة حركة تداول البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.

إنشاء ممر لوجستي بداية من ميناء دار السلام التنزاني مرور بمنطقة لوجستية وميناء جاف بتنزانيا وميناء جاف ومنطقة لوجستية برواندا لتسهيل وصول الصادرات المصرية



وذلك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل للشباب.