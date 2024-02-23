الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير النقل: ممر لوجستى بتنزانيا ورواندا لتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية

وزير النقل
وزير النقل

في ختام زيارته لجمهورية رواندا قام الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل ترافقه السفيرة نيرمين الظواهري سفيرة مصر في رواندا والوفد المرافق له، بتفقد ميناء كيجالي الجاف الذي يقع على مساحة 50 ألف م2، وتبلغ طاقته الاستيعابة 50 ألف حاوية مكافئة سنويًا، حيث يعتبر الميناء هو الميناء الجاف الرئيسي بالبلاد كونها أحد البلدان الإفريقية غير الشاطئية.

تأتي تلك الزيارة في إطار قيام وزارة النقل المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات بتنفيذ خطة شاملة للتوسع في ربط الموانئ المصرية بنظيرتها بدول العالم، حيث ستقوم وزارة النقل بإنشاء ممر لوجستي بداية من ميناء دار السلام التنزاني مرورًا بمنطقة لوجستية وميناء جاف بدولة تنزانيا وميناء جاف ومنطقة لوجستية بدولة رواندا، ما يسهل وصول الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية ويقوي من أواصر العلاقات المصرية والدول الإفريقية.

إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية داخل مصر

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وزير النقل يجري مباحثات مكثفة مع وزيري البنية التحتية والتجارة والصناعة بجمهورية رواندا

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وزير النقل: نستهدف 100 كيلو متر من الأرصفة وجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات

وتجدر الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية داخل مصر تبلغ (27) ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية لخدمة حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وزيادة حركة تداول البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.

 إنشاء ممر لوجستي بداية من ميناء دار السلام التنزاني مرور بمنطقة لوجستية وميناء جاف بتنزانيا وميناء جاف ومنطقة لوجستية برواندا لتسهيل وصول الصادرات المصرية
 

وذلك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل للشباب.

وزير النقل مركز للتجارة العالمية اللوجستيات تنزانيا إنشاء ممر لوجستي

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