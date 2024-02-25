الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

النقل تنشر صورًا لتقدم الاعمال بمحطة "حدائق الأشجار" ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع

تقدم الأعمال فى محطة
تقدم الأعمال فى محطة حدائق الأشجار

نشرت وزارة النقل صورا لتقدم الاعمال بمحطة حدائق الأشجار ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق حيث يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسار المرحلة من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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 شبكة القطار الكهربائي السريع ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة

جدير بالذكرأن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.  

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

 

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بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة  في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية  وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة  وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.

كما توفر خطوط  شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة  فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

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تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
تقدم الاعمال فى محطة حدائق الاشجار
وزارة النقل الخط الرابع لمترو الأنفاق حدائق الأشجار مدينة 6 أكتوبر بالمتحف المصري الكبير ميدان الرماية شبكة القطار الكهربائي السريع بين البحر الأحمر والبحر المتوسط

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