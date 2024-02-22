الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

تعرف على مواعيد وخدمات السوبرجيت لنقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات

جريدة الدستور

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الاتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجيدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

تعرف على مواعيد وخدمات السوبرجيت لنقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات

وتستعرض “الدستور” على مواعيد وخدمات السوبرجيت لنقل الركاب الخارجية والدخلية لمختلف المحافظات.

مواعيد الاتوبيسات المكيفة 

في التقرير التالي، ننشر مواعيد الاتوبيسات المكيفة التي توضحها السوبر جيت للتيسير على المواطنين في معرفة موعد الأتوبيسات التي يرغبون في الحجز فيه. 

الخدمات التي تقدمها للركاب

تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)  إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والدخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميـزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني.

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كما تقدم الشركة خـــــدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذاكية صديقـــــــة للبيئة وهى حيث  يبلغ إجمالي عدد الخطـوط علـي مستوي الجمهورية (36) خـط.

تمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا، بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

 يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الإسكندرية - الساحل الشمالي - مرسى مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ - الغردقة - المنيا أسيوط - قنا - سوهاج - الأقصر - سفاجا - نوبيع) وقريبا من (الإسماعيلية - منصورة).

قسم السياحة بالشركة:

تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وسيتم توصيل العميل إلى الفندق وبالإضافة للحجز عن طريق الفندق في العودة.

رحلات العمرة 

الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة الى الاماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية بـ(مكة -  المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:
1. الطيران: سعودي ومصر للطيران (القاهرة/المدينة-جدة/القاهرة) أو (القاهرة/جدة - المدينة/القاهرة).
2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة.
3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.
4. رسوم التأشيرة.
5. باركود وزارة السياحة.
6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

•   للحجز و الاستعلام:
• 01010037736 Whatsapp  + call   
• 01010038808    Whatsapp +  call
• 01010303067    Whatsapp +  call
• 19157.

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مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد الاتوبيسات السوبرجيت
مواعيد وخدمات السوبر جيت السوبر جيت لنقل الركاب الخارجية الركاب الخارجية والداخلية السوبر جيت تعرف على مواعيد وخدمات السوبرجيت السوبرجيت

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