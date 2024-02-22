الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تالجو ومكيف وروسي.. جدول مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية"

القطارات
القطارات

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن جدول مواعيد قطارات "القاهرة - الاسكندرية" في  قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين ما بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

تالجو ومكيف وروسي.. جدول مواعيد قطارات القاهرة - الاسكندرية

في التقرير التالي، تنشر “الدستورمواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه. 

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جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى أسيوط.. ذهاب وعوده

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية

  • يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
  • يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
  • ويقوم قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.
  • يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
  • يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7مساءً ليصل اسوان الساعة 6،40 صباح اليوم التالى.
  • يقوم قطار 2031 من اسوان يوميًا الساعه 7مساءًا يصل القاهرة الساعة 6،50 صباحا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية)

  • قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.
  • قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.
  • قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.
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جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35  عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00.

جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة)

قيام قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:10

قطار 3024 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساء.

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