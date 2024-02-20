الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة. 

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ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

وجاء في بيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42821 طنا تشمل: 5693 طن أسمنت معبأ و1106 أطنان مولاس و400 طن ملح معبأ و1774 طن رمل و11488 طن كلينكر و16545 طن يوريا و5815 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 45802 طن 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45802 طن تشمل: 3500 طن سلاج و3467 طن زيت طعام و747 طن أبلاكاش و23912 طن قمح و6245 طن فول و7931 طن حديد. 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 973 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3678 حاوية مكافئة.

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ميناء دمياط يتعامل مع 15 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68275 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104385 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5044 طن قمح متجهة إلى صوامع  شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6363 شاحنة.

لهيئة ميناء دمياط ميناء موانيء أرصفة موانيء الهيئة إعادة فتح مواني السويس

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