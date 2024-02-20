الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تقدم الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث لمترو الأنفاق (صور)

الأعمال بمحطة جامعة
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو

تقدمت الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو  حيث يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث  بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، وتشمل 5 محطـات، منها 3 نفقيـة وهى: "التوفيقية، وادي النيــل، جامعـة الـدول" ومحطـة علويـة وهي جامعـة القـاهـرة، ومحطـة سطحية وهي بولاق الدكرور.

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تقدم الأعمال في محطة حدائق الأهرام ضمن محطات المرحلة الأولى

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق أكدت تقدم الأعمال في محطة حدائق الأهرام ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق القاهرة الكبرى والممتد بين حدائق الأشجار والرحاب، مشيرة إلى أن تلك المرحلة تبلغ طولها (19كم) وتشمل 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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موعد افتتاح محطات مترو التوفيقية ووادى النيل والدول العربية وبولاق الدكرور

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يمتد مساره من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة مجرى العيون ليتقاطع مع الخط السادس (طبقًا للمسار الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا)، ثم يمتد إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب لينتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس، مرورًا بمدينة نصر والرحاب ومن المتوقع أن ينقل حوالي 2 مليون راكب يوميًا ويبلغ إجمالى طول الخط 42 كم ‏ويشتمل على 39 محطة (37 نفقية – 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين.

"الأنفاق": تقدم الأعمال بحدائق الأهرام ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
الأعمال بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
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