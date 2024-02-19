الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

برعاية وزير النقل.. السكة الحديد تعقد ندوة للتوعية بخطورة إدمان وتعاطى المخدرات

جانب من الندوة التى
جانب من الندوة التى عقدتها السكك الحديدية

عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة توعية ضد ظاهرة إدمان المخدرات، تنفيذًا لتعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، باتخاذ الإجراءات اللازمة في التصدي لظاهرة إدمان المخدرات تحت رعاية المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.

عقدت الندوة بنادي السكة الحديد في الزقازيق، بحضور كل من السيد العميد نادر عبدالمقصود رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة، والعميد أح  حسام كحيل – مدير عام الأمن بالهيئة ومندوب عن مكتب صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة.

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وأكدت الهيئة في بيان لها، أنها تتعاون مع  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لعمل تحاليل مفاجئة لجميع العاملين وطوائف التشغيل، خاصة قائدي القطارات؛ حرصًا من الهيئة على أمن وسلامة المواطنين.

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في هذا السياق، أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بتنمية العنصر البشري بالهيئة، حيث تم الارتكاز في تنمية العنصر البشري بالسكة الحديد على ثلاثة عناصر.

العنصرالأول هو انتقاء عناصر جديدة من خريجى كليات الهندسة والتجارة والحقوق وتأهليهم بالأكاديمية العسكرية وخريجى الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بالكلية العسكرية التكنولوجية.

العنصر الثاني هو تحويل المدرسة الصناعية بوردان إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل  بنظام الأربع سنوات لتخريج تكنولوجيين وفنيين للسكة الحديد على مستوى عال.

العنصر الثالث هو التدريب والتأهيل وتقديم الرعاية الصحية والترفيهية والاجتماعية للعاملين الحاليين، سواء فى معهد وردان أو فى المركز الطبى للسكة الحديد أو فى نادى السكة الحديد وبعثات تدريبية بالخارج بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الدولية وشركات تصنيع معدات السكك الحديدية.

جانب من الندوة التى عقدتها السكك الحديدية
جانب من الندوة التى عقدتها السكك الحديدية
جانب من الندوة التى عقدتها السكك الحديدية
جانب من الندوة التى عقدتها السكك الحديدية
جانب من الندوة التى عقدتها السكك الحديدية
جانب من الندوة التى عقدتها السكك الحديدية
جانب من الندوة التى عقدتها السكك الحديدية
جانب من الندوة التى عقدتها السكك الحديدية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر إدمان المخدرات ظاهرة الفريق كامل الوزير وزير النقل

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