الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعرف على أسباب زيادة معدلات حركة السفن بميناء الأسكندرية الاولى فى تاريخها

ميناء الأسكندرية
ميناء الأسكندرية

 

حققت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية العام الماضى طفرة غير مسبوقة في معدلات تردد السفن حيث بلغت معدلات تاريخية بواقع 4701 سفينة بالمقارنة  بعدد 3941 سفينة لعام 2022  بنسبة زيادة 19.3% باجمالي 760 سفينة إضافية تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل ما شهدته الميناء من تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الأسكندرية بطاقة تداول1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 الف وحدة بضائع دحرجة سنويًا.

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مشروع محطة تداول الأخشاب والغلال على رصيف 85/3 حيث يبلغ طول الرصيف 514م 

وكذا مشروع محطة تداول الأخشاب والغلال على رصيف 85/3 حيث يبلغ طول الرصيف 514م وبمساحة أرضية 35 ألف م2 وبأعماق تصل إلى 15.5م بطاقة تداول سنوية 5 مليون طن إضافية، حيث جرى إفتتاح هذان المشروعان رئاسيًا أثناء زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى هيئة ميناء الأسكندرية في شهر يونيو 2023.

 

كما حرصت هيئة ميناء الأسكندرية على تحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء  مع المحافظة المستمرة على البيئة والإلتزام الكامل بمحددات السلامة والصحة المهنية كل ذلك انعكس على اداء الميناء ويمكن رصد تلك الزيادات فى عدد من النقاط 

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1- فقد تصدرت سفن السياحة طليعة السفن التي شهدت إرتفاعًا كبيرا خلال عام 2023 بنسبة زيادة 91% عن عام 2022 حيث تم إستقبال 44 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 23 سفينة في العام السابق.

 

2- شهدت معدلات تردد سفن الحاويات بدورها إرتفاعًا كبيرا خلال عام 2023 بنسبة زيادة 31.8% عن عام 2022 حيث تم إستقبال 1676 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1272 سفينة في العام السابق.

 

 

3- إرتفعت معدلات تردد سفن البضائع العامة بشكل كبير خلال عام 2023 بنسبة زيادة 30.2% عن عام 2022 حيث تم إستقبال 1520 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1167 سفينة في العام السابق.

 

4- وجاءت سفن الصب الجاف في المرتبة الرابعة بين أنواع السفن التي شهدت تزايدًا ملحوظا خلال عام 2023 بالمقارنة بعام 2022 بنسبة زيادة بلغت 6.8% تليها سفن الصب السائل والتي بلغت نسبة زيادتها 0.7% تقريبا عن العام السابق.

 

5-  متصل فقد تم تحقيق زيادة كبيرة في كميات تداول البضائع العامة حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 7.3 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول البضائع العامة في عام 2022 والبالغ 5.8 مليون طن بنسبة زيادة 26%.

 

6-  تحقيق زيادة كبيرة فى اعداد الحاويات  حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة خلال عام 2023 حوالي 1.7 مليون حاوية مكافئة مقارنةً بعدد الحاويات المكافئة  في عام 2022 والبالغ عددها  1.5مليون طن بنسبة زيادة 12 %  من بينها حركة الحاويات الترانزيت والتي شهدت أيضًا تزايدًا غير مسبوقا خلال عام 2023.

 

7-  تحقيق زيادة في كميات تداول بضائع الصب السائل حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 4.9 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول الصب السائل في عام 2022 والبالغ 4.7 مليون طن بنسبة زيادة 5%.

 

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