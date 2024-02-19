الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بطول 19 كم .. الخط الرابع لمترو الأنفاق يربط القاهرة بالجيزة بـ 6 أكتوبر

مترو
مترو

كشف مصدر مسئول بوزارة النقل عن تقدم الأعمال بمحطة النصر ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق  والذى يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة مشيرا الى ان مسار هذه المرحلة من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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محطة المتحف المصرى الكبير

ومن جهتها، قالت الهيئة القومية للانفاقإن الخط الرابع يمتد مساره من غرب الطريق الدائرى على حــــدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ، ثم يمتد حتى محطة مجرى العيون ليتقاطع مع الخط السادس (طبقاً للمسار الذي تم الموافقة عليه مبدئياً) ، ثم يمتد إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب لينتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس مروراً بمدينة نصر والرحاب ومن المتوقع أن ينقل حوالي 2 مليون راكب يوميا ويبلغ إجمالى طول الخط 42 كم ‏ويشتمل على عدد 39 محطة (37 نفقية – 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين.

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المرحلة الثانية ( الفسطاط – مدينة نصر – القاهرة الجديدة )

وأضافت الهيئة فيما يخص المرحلة الثانية يبلغ طولها 23 كم وتشتمل على 22 محطة وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة ثم ينحرف يميناً إلى منطقة منشية ناصر بطريق النصر ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب ويستمر حتى نادى المقاولون العرب ونادى السكة الحديد فى طريق النصر مروراً بجامعة الأزهر ثم ينحرف يميناً إلى محور الشهيد ثم ينحرف يساراً إلى شارع مصطفى النحاس ليتقاطع مع شارع الطيران وشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وشارع حسن المأمون ويستمر فى شارع مصطفى النحاس حتى نهايته عند منطقة التبة ثم ينحرف يميناً خلال شارع مهدى عرفه ليصل إلى شارع الميثاق (أحمد الزمر) بالحي العاشر بمدينة نصر ويستمر حتى زهراء مدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائرى ويعبره عند أكاديمية الشرطة عند مدخل التجمع الأول لينحرف يساراً فى محور مصطفى كامل بجوار مدينة الرحاب ويستمر حتى طريق مصر – السويس الصحراوى عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائرى وشمال طريق مصر – السويس الصحراوى.

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22 محطة الخط الرابع الطريق الدائري وزارة النقل محطة الجيزة

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