الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مصر

وزير النقل: مصر مستعدة للتعاون مع تنزانيا في تجديد شبكة طرقها

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وزير الأشغال التنزاني، لبحث التعاون المشترك في مجال المناطق الصناعية الموجودة على أرض تنزانيا، والتي تطمح في زيادة عدد مصانعها أو في مجال تطوير ميناء دار السلام أو خط السكك الحديدية الحالي، وكذلك التعاون في إنشاء ميناء جاف ومناطق لوجستية في منطقة كوالا.

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أهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض

وناقش الجانبان أهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض، وهي شبكه الطرق الداخلية في تنزانيا، بالإضافة إلى الطريق الرئيسي البري الذي يربط مصر بتنزانيا في إطار طريق “القاهرة-كيب تاون”، والذي يمر بـ10 دول أفريقية، بداية من أقصى شمال مصر بطول 1158 كم، ومنها في جمهورية تنزانيا الاتحادية تقريبا بنفس المسافة، مشيرا إلى العمل على إنهاء أعمال التطوير لتسهيل حركة التنقل والتجارة بين كل الدول الأفريقية.

 أكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تطوير الطرق، ووزارة النقل المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الأشغال التنزانيه في رفع كفاءة وتجديد شبكه الطرق الداخلية بتنزانيا على مراحل، خاصة الطرق التي تخدم المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى التعاون في تطوير القطاع التنزاني بطريق القاهرة-كيب تاون.

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وأضاف أن وزارة النقل على أتم الاستعداد أيضا للتعاون مع وزارة الأشغال التنزانية في مجال التعليم والتدريب من خلال المعهد القومي للنقل والجامعات المصرية المختلفة والمتخصصة في مجال إنشاء الطرق الرئيسية والداخلية، وكذلك التدريب على استخدام المعدات الحديثة في إنشاء وصيانة الطرق وكذلك في المجالات الأخرى التي تختص بها وزارة الأشغال التنزانية، مثل الكباري والمنشآت الحكومية.

وزير النقل تنزانيا وزارة النقل الفريق كامل الوزير الطرق والكباري

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