الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طريقة التعامل مع البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد (فيديو)

الهيئة القومية لسكك
الهيئة القومية لسكك حديد مصر

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فيديو يشير إلى طريقة التعامل مع  البوابات الإلكترونية بالمحطات أثناء الدخول والخروج والتي تدخل ضمن عمليات التحديث والتطوير التي تتبعها الهيئة.

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يذكر أن الهيئة القومية لسكك مصر أعلنت تواصلها بعقد ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة تنفيذًا لتعليمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل باتخاذ الاجراءات اللازمة في التصدي لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها وتحت رعاية المهندس  محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ندوات تثقيفية بالمحافظات 

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنه تم عقد ندوة الثلاثاء الموافق 30/1/2024 بمركز شباب سموحة بالإسكندرية، وندوة يوم الإثنين الموافق 12/2/2024 بحى ثان شبرا الخيمة وبحضور كل من العميد نادر عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة، والعميد أ.ح حسام كحيل مدير عام الأمن بالهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة وبتواجد عدد من الأهالى. التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة ودور العبادات.

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وأضافت أنه خلال تلك الندوات تم التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.

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