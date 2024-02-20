مواعيد الاتوبيسات المكيفة وأسعار التذاكر والكارت الذكى من مواصلات مصر

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الاتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجيدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

مواعيد الاتوبيسات المكيفة

في التقرير التالي، ننشر مواعيد الاتوبيسات المكيفة التي توضحها مواصلات مصر للتيسير على المواطنين في معرفة موعد الاتوبيسات التى يرغبون في الحجز فيه.

الكارت الذكي من مواصلات مصر واسعار التذاكر سعر التذكرة

تعرف على الكارت الذكي من مواصلات مصر واسعار التذاكر سعر التذكرة داخل الكارت مخفض عن سعر التذكرة كاش نظام الزون من خلاله بيتم الدفع التذكرة حسب المسافة سعر الكارت 100 جنية وفيه رصيد 50 جنية بيتم شحن الكارت عن طريق: المحطات الرئيسية - خدمة فوري بلاس ( كود الخدمه 254 ) او عن طريق مندوبين الشركة داخل الباصات الكارت يعمل فقط على خطوط شركة مواصلات مصر

خطوط مينى باصات مدينة المستقبل

خط التجمع

الجامعة الامريكية - كوبرى الرحاب - ماونتن فيو - المستشفى الجوي - الغاز - الداون تاون - كايرو فيستيفال

المواعيد:

- يوم السبت:

• ذهاب: ميعاد واحد الساعه ٩

• عودة: ميعاد واحد الساعه ٦:١٥

- من الاحد للخميس:

• ذهاب: ٧:٣٠ / ٨ / ٨:٣٠ /٩ /٩:٣٠

• عودة: ٤:١٥ / ٥ / ٥:٣٠ / ٦ / ٦:٣٠

جروب التليجرام

https://t.me/TG_bus

خط مدينة نصر

مدينة المستقبل - سعد الدين الشاذلي - الطريق الدائري - طريق السويس - كوبري الماظة - النادى الأهلى - احمد فخرى - اول مكرم - اول عباس - طيبة مول - رابعة

المواعيد:

السبت فقط ذهاب

7:00 8:00 9:00

عودة:

3:15 4:15 5:15

(من الأحد للخميس)

المستقبل ⬅️ مدينة نصر

6:30 7:00 7:30

8:00 8:30 9:00

مدينة نصر ⬅️ المستقبل

3:15 4:15 5:15 6:15

جروب التليجرام

https://t.me/NCG_bus

خط رمسيس

المدينه - عدلي منصور - اول جمال - السندباد - الكليه الحربيه - قصر البارون - الحرس الجمهوري - كوبري الفنجري - المشاه - العباسيه - جامعة عين شمس - مترو الدمرداش - غمره - میدان رمسيس

جروب الواتساب



خط مدينة الشروق

جروب الواتساب



عوده الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالنزهة

خط ٢١١

مدينة السلام - اول جمال - قباء - الأربعين - جراج - عرب - الف مسكن - ميدان الحجاز - المحكمة - روكسى - الخليفة المأمون - كوبرى القبة - جامعة عين شمس - العباسية - عبده باشا - ميدان الجيش - ميدان الظاهر - باب الشعرية - موسكى - جامع البنات - احمد ماهر - السيدة زينب - مساكن زينهم