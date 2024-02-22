ميناء دمياط يستقبل 11سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط - خلال الـ24 ساعة الماضية - 11 سفينة، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة ( ONE PEACE ) والتي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 192 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 47500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 58110 طن تشمل: 9096 طن اسمنت معبأ و1080 طن مولاس و1199 طن ملح معبأ و11200 طن كلينكر و5916 طن يوريا و29619 طن بضائع متنوعة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49587 طن تشمل: 1845 طن سلاج و17278 طن قمح و761 طن خشب زان و1000 طن خردة و3460 طن زيت طعام و600 طن مولاس و9500 طن ذرة و15143 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 251 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4275 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61464 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 99277 طنًا.



كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3786 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وامبابة وكوم أبو راضي، و 2 قطار بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5373 شاحنة.