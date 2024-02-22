الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 39 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و894 شاحنة و90 سيارة.

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 536 شاحنة و83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 35000  طن بضائع، 358  شاحنة و7 سيارات. 

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اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس  بينما تغادر السفينة  ANEMOS  وعلى متنها 30000  طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة الحرية 2  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين  الحرية 1 وأمل  وغادرت العبارة أمل، كما تم تداول 3265  طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أور، أيلة، كوين نفرتيتي وبريدج. 

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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1590 راكبًا بموانيها.

لهيئة موانئ البحر الأحمر موانيء المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر ميناء بضائع متنوعة صادرات

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