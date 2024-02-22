تداول 39 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و894 شاحنة و90 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 536 شاحنة و83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 35000 طن بضائع، 358 شاحنة و7 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة ANEMOS وعلى متنها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة الحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 1 وأمل وغادرت العبارة أمل، كما تم تداول 3265 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أور، أيلة، كوين نفرتيتي وبريدج.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1590 راكبًا بموانيها.