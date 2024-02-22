الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة _ منوف" السبت المقبل

سكك حديد
سكك حديد

 اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة / منوف.. وامتداد مسير قطار 556 ركاب طنطا / منوف لمحطة القاهرة،
مشيرة إلى أن ذلك يأتى في إطار التطوير  المستمر التي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر  والعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس  محمد عامر  رئيس مجلس الإدارة.

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مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الاثنين من القاهرة إلى الاسكندرية ذهاب وعودة

تشغيل قطار 533 ( خدمة جديدة) بعربات تحيا مصر ما بين القاهرة / منوف   
وقالت الهيئة فى بيان لها إنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024  يتم تشغيل قطار 533 (خدمة جديدة) بعربات  تحيا مصر ما بين القاهرة / منوف، حيث يقوم من القاهرة الساعة 4:10 صباحًا ويصل منوف الساعة 6:25 صباحًا  طبقًا للجدول المرفق. 
كما قررت الهيئة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024 امتداد مسير قطار 556 ركاب طنطا / منوف لمحطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءًا طبقا للجدول المرفق  . 
ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534 طبقًا للجدول المرفق. 
والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

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جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى أسيوط.. ذهاب وعوده

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعلنت  عن تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسباني مطور وVIP اعتبارًا من أول مارس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بالوجهين البحري والقبلي وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة بخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس  محمد عامر  رئيس الهيئة.

تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات إسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي. 

- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات إسباني مطورة ( 4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر إستعلامات سكك حديد مصر القطارات محطة مصر وزارة النقل

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