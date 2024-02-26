الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير النقل يشددعلى زيادة عدد البرامج التدريبية وتطوير المواقع الإلكترونية لللقابضة للنقل

وزير النقل
وزير النقل

 

 شدد وزير النقل الفريق كامل الوزير على  تطويرالمواقع الإلكترونية للشركة القابضة والشركات التابعة مشيرا الى اهمية زيادة عدد البرامج التدريبية من 47 برنامج إلى 121 برنامج بزيادة 157 % ( للشركة القابضة فقط ) وزيادة أعداد المتدربين من 626 إلى 1775 بزيادة 184% ( للشركة القابضة فقط ) وزيادة عدد البرامج التدريبية من 658 إلى 979 بزيادة 49 % ( للشركات التابعة ) بالإضافة الى زيادة أعداد المتدربين من 3162 إلى 4650 بزيادة 47 % ( للشركات التابعة ) كما انه لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة يتم إعداد متدربين محترفين معتمدين دوليًا من جامعة ولاية ميزوري الأريكية للشركة القابضة وشركاتها التابعة (عدد ( 128 ) مدرب دولي محترف- عدد ( 128 )حقيبة تدريبية معتمدة - تدريب (130 ) فني وسائق.

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وزير النقل يرأس جمعيات القابضة للنقل وصافى الربح 4،218 مليار جنيه

 

زيادة حجم نقل البضائع من 1.12 مليون طن إلى 1.92 مليون طن

جاء ذلك اثناء ترأسه  الجمعيات العامة العادية والغير عادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة والشقيقه   حيث حققت هذه الشركات زيادة في إيرادات النشاط الأساسي ( وخاصة التخليص الجمركي وإيرادات رفت وتعيين ) لشركات التوكيلات الملاحية وزيادة إيرادات النشاط الأساسي وصافي الربح لشركة السويس للشحن والتفريغ والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية وشراء السفينة الحديثة وادي الملوك وايضا السفينة وادي العريش حمولة كل من هما 82 ألف طن وكذلك زيادة حجم نقل البضائع من 1.12 مليون طن إلى 1.92 مليون طن وزيادة في إيرادات وصافي الربح للنشاط الأساسي (إيرادات التخزين بالموانئ _ الملاحق الخارجية _ نشاط النقل ) لشركة المستودعات المصرية العامة وتنفيذ وإنشاء تطبيق ERB ( ENTERPRIDE RESOURCE PLANNING ) لكل من الشركة القابضة و8 شركات تابعة وهو يتيح التواصل والربط المتكامل والفعال بين إدارات الشركات ( مالي _ موارد بشرية والأجور ) وكذا تطبيق موقف للحجز الإلكتروني والموبايل ابلكيشن لشركات نقل الركاب الثلاث والتحصيل الإلكتروني من خلال الانترنت ( يخدم 120 خط ) وعدد 581 مستخدم للمنظومة.

وزير النقل يرأس جمعيات القابضة للنقل وصافى الربح 4،218 مليار جنيه

المواقع الإلكترونية للشركة القابضة الشركات التابعة عدد البرامج التدريبية 47 برنامج الجمعيات العامة العادية

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