الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سرعتها 160 كم فى الساعة.. مواصفات قطارات التالجو الإسبانى الجديدة

قطارات التالجو الجديدة
قطارات التالجو الجديدة

تستهدف  الهيئة القومية لسكك حديد مصر  في عام 2030 تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويًا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شرائها -  2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات") إضافة إلى قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة ( 6 قطارات ) باجمالي( 30 عربة درجة أولي – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوي ) وتم توريدهم وتشغيلهم على خطوط شبكة السكك الحديدية ومواصفات القطار التالجو كالتالى:

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تالجو ومكيف وروسي.. جدول مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية"

1- القطار يتكون من 15 عربة ( ٥ عربات درجة اولى، ٨ عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى ) بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

2- القطارات الجديدة "تالجو" ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر.

3- تمتاز قطارات تالجو الإسبانية بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم / ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات تفوق المعمول بها في الطائرات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، بالإضافة لكراسي مخصصة لذوي الهمم.

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جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

4- يوجد بالقطارات شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذلك نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب، ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

التخطيط لإنشاء خطوط جديدة 

وفى هذا السياق، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير  فى تصريحات صحفية إنه في مجال البنية الأساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات)) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا 

وأضاف وزير النقل فيما يخص تطوير نظم الاشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من1120 مزلقان  وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل).

قطار التالجو الاسبانى الجديد
قطار التالجو الاسبانى الجديد
قطار التالجو الاسبانى الجديد
قطار التالجو الاسبانى الجديد
قطار التالجو الاسبانى الجديد
قطار التالجو الاسبانى الجديد
قطار التالجو الاسبانى الجديد
قطار التالجو الاسبانى الجديد
قطار التالجو الاسبانى الجديد
قطار التالجو الاسبانى الجديد

قطارات التالجو الجديدة
قطارات التالجو الجديدة
قطارات التالجو الجديدة
قطارات التالجو الجديدة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات تالجو الإسبانية سكك حديد مصر مستويات الخدمة جمهور الركاب

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