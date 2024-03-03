الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة.. ونسبة زيادة المعاشات

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يتصدر موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة كافة محركات البحثن وذلك منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حزمة من الإجراءات المالية التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم صرفها وفقا للمواعيد التي حددها الكتاب الدوري خلال الفترة من يوم 21 مارس وحتى يوم 29 مارس 2024 حيث يتم تحويل اموال مرتبات موظفي الدولة لحساباتهم البنكية خلال تلك الفترة ويمكن سحبها من خلال أحد ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM.

وكان قد شملت اجراءات الحماية الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بجميع محافظات الجمهورية من 4000 جنيه حتى 6000 جنيه.

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مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وزيادة الحد الأدنى للأجور

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حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

 

جدول صرف مرتبات موظفي الدولة بعد الزيادة

جاء جدول صرف مرتبات موظفي الدولة بعد الزيادة وفقا للدرجة الوظيفية كما يلي:-

بلغ مرتبات موظفي الدرجة الممتازة في شهر مارس 2024 نحو 12.200 جنيه.

بلغ مرتبات موظفي الدرجة العالية في شهر مارس 2024 نحو 10.500 جنيه.

بلغ مرتبات موظفي الدرجة المدير العام في شهر مارس 2024 نحو 9000 جنيه.

بلغ مرتبات موظفي الدرجة الرابعة في شهر مارس 2024 نحو 7000 جنيه.

بلغ مرتبات موظفي الدرجة الخامسة في شهر مارس 2024 نحو 6500 جنيه.

بلغ مرتبات موظفي الدرجة السادسة في شهر مارس 2024 نحو 6500 جنيه.

بلغ مرتبات موظفي الدرجة الأولى  في شهر مارس 2024 نحو 8200 جنيه.

بلغ مرتبات موظفي الدرجة الثانية  في شهر مارس 2024 نحو 8000 جنيه.

بلغ مرتبات موظفي الدرجة الثالثة في شهر مارس 2024 نحو 7500 جنيه.

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حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

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مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وزيادة الحد الأدنى للأجور

 

نسبة زيادة معاشات مارس 2024

أقرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة بنسبة 15% لأكثر من 13 مليون شخص من أصحاب المعاشات ومستحقيها في كافة محافظات الجمهورية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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