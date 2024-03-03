الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

إجازة عيد الفطر 2024.. وأجندة الإجازات الرسمية المتبقية 2024

اجازة عيد الفطر
اجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر 2024 سؤال يطرحه الملايين من المسلمين حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وفقا لدار الإفتاء المصرية، والذي ينتظره الكثير من المسلمين للتفرغ للعبادة والصلاة والقيام والاعتكاف وغير ذلك من الأعمال التي يتضاعف بها الحسنات.
 

إجازة عيد الفطر 2024


يحصل موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية على إجازة عيد الفطر 2024 المدفوعة الأجر خلال الفترة من يوم 9 أبريل 2024 وحتى يوم 12 أبريل 2024 ولمدة 3 أيام متتالية وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها لحفظ حقوق لكل منهما وعدم المساس به.

ويتم تعطيل المصالح والهيئات الحكومية خلال تلك الفترة فيما عدا الهيئات الخدمية والتي لا يمكن الاستغاء عنها مثل أقساط الشرطة وهيئة الإسعاف والمستشفيات حيث تعمل بنظام الشفتات طوال فترة العيد حتى يحصل المواطنين على خدماتهم دون تعطيل.
 

txt

موعد إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين الحكوميين والبنوك والقطاع الخاص

txt

موعد إجازة عيد الفطر 2024 فلكيا.. وموعد استطلاع هلال رمضان


أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

  • الفترة من يوم 9 ابريل 2024 وحتى يوم 12 ابريل 2024 (عيد الفطر).
  • يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.
  • يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 اجازة شم النسيم.
  • يوم السبت 15 يونيو 2024 اجازة  وقفة عيد الأضحى.
  • الفترة من يوم 16 يونيو 2024 وحتى يوم 18 يونيو 2024 (عيد الأضحى).
  • يوم الأحد 30 يونيو 2024 اجازة  ثورة 30 يونيو.
txt

موعد إجازة عيد الربيع شم النسيم 2024

txt

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 للموظفين وحكم الاحتفال به

  • يوم الاثنين 8 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 اجازة ثورة 23 يوليو 1952.
  • يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد 6 أكتوبر2024 اجازة عيد القوات المسلحة في انتصارات 6 أكتوبر 1973.

يحصل الموظفون على إجازات مدفوعة الأجر خلال تلك الأيام وهى مناسبات اجتماعية ودينية وقومية يحتفل بها الشعب المصري بجميع أطيافه وفقا للمناسبات وفقا لقانون العمل المصري.

اقرأ أيضا 

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024

الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الفطر 2024

رابط فاتورة الكهرباء مارس 2024

إجازة عيد الفطر 2024 إجازة عيد الفطر عيد الفطر موظفي الدولة أجندة الاجازات الرسمية الإجازات الرسمية

مواد متعلقة

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024.. ووسائل الدفع أون لاين

الآن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024| نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة.. ونسبة زيادة المعاشات

مواعيد عمل الموظفين في شهر رمضان 2024.. وموعد عمل البنوك

مواعيد عمل مترو الانفاق في رمضان 2024.. وأول أيام الشهر الكريم

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024.. أدعية استقبال الشهر الفضيل

أسعار كرتونة رمضان 2024 .. وموعد أول أيام رمضان

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وزيادة الحد الأدنى للأجور

الأكثر قراءة

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

مصطفى كامل يتدخل للتهدئة بين أهل أرملة حلمى بكر وليلى الشبح

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين