إجازة عيد الفطر 2024.. وأجندة الإجازات الرسمية المتبقية 2024

إجازة عيد الفطر 2024 سؤال يطرحه الملايين من المسلمين حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وفقا لدار الإفتاء المصرية، والذي ينتظره الكثير من المسلمين للتفرغ للعبادة والصلاة والقيام والاعتكاف وغير ذلك من الأعمال التي يتضاعف بها الحسنات.



إجازة عيد الفطر 2024



يحصل موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية على إجازة عيد الفطر 2024 المدفوعة الأجر خلال الفترة من يوم 9 أبريل 2024 وحتى يوم 12 أبريل 2024 ولمدة 3 أيام متتالية وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها لحفظ حقوق لكل منهما وعدم المساس به.



ويتم تعطيل المصالح والهيئات الحكومية خلال تلك الفترة فيما عدا الهيئات الخدمية والتي لا يمكن الاستغاء عنها مثل أقساط الشرطة وهيئة الإسعاف والمستشفيات حيث تعمل بنظام الشفتات طوال فترة العيد حتى يحصل المواطنين على خدماتهم دون تعطيل.





أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

الفترة من يوم 9 ابريل 2024 وحتى يوم 12 ابريل 2024 (عيد الفطر).

يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 اجازة شم النسيم.

يوم السبت 15 يونيو 2024 اجازة وقفة عيد الأضحى.

الفترة من يوم 16 يونيو 2024 وحتى يوم 18 يونيو 2024 (عيد الأضحى).

يوم الأحد 30 يونيو 2024 اجازة ثورة 30 يونيو.

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 اجازة ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد 6 أكتوبر2024 اجازة عيد القوات المسلحة في انتصارات 6 أكتوبر 1973.

يحصل الموظفون على إجازات مدفوعة الأجر خلال تلك الأيام وهى مناسبات اجتماعية ودينية وقومية يحتفل بها الشعب المصري بجميع أطيافه وفقا للمناسبات وفقا لقانون العمل المصري.

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