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تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر 2024 والإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثيرون عن  موعد عيد الفطر 2024، وتزيد معدلات البحث كلما اقترب موعد حلول شهر رمضان الكريم ، يوم الإثنين 11 مارس 2024.

ويرغب الموظفون في الدولة والقطاعين العام والخاص في معرفة موعد أول أيام عيد الفطر 2024 للاستمتاع بإجازته الرسمية في السفر والتجمعات العائلية.

موعد عيد الفطر 2024 والإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي

ووفقًا لمركز الفلك الدولي، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445.، تبدأ إجازته من يوم الأربعاء 10 إبريل.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

وتبدأ إجازة عيد الفطر في 10 إبريل 2024 ، وتستمر لمدة 3 أيام، أي من الأربعاء وحتى الجمعه، 12 إبريل.

الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الفطر 2024

ويبحث الكثيرون عن الإجازات الرسمية المتبقية في العام الميلادي الحالي بعد انتهاء اجازة عيد الفطرويرصدها الدستور في السطور التالية:

  1. إجازة الخميس 25 إبريل 2024- بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  2. إجازة الأربعاء 1 مايو 2024- بمناسبة عيد العمال.
  3. إجازة الاثنين 6 مايو 2024- بمناسبة شم النسيم.
  4. الأحد 16 يونيو 2024 إجازة وقفة عيد الأضحى.
  5. من الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.
  6. إجازة الأحد 30 يونيو، بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  7. إجازة الاثنين 8 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  8. إجازة الثلاثاء 23 يوليو، بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.
  9. إجازة الاثنين 16 سبتمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  10. إجازة الأحد 6 أكتوبر، بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024

  • العيد يكمل بقبول الله العمل وتراه بعين الطفل، وتمامه إذا التمّ الشمل.
  • باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
  • لأنّك حبي الأول والأخير، ولأنّك غير والناس غير أقول لك كل عام وأنت بخير.
  • كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.
  • ألغيت كل المواعيد حتى أكون معك بالعيد وأقولك بهمس الكلام كل عام وأنت سعيد.
  • انقضى الشهر الكريم سريعًا، ولكنه أتى بعيد الفطر السعيد وكل عام وانتم بخير.
  • العيد دون وجودكم لا يسوى، يحلى العيد بقربكم جمع الله شملنا وكل عام والعيد معكم أجمل الأعياد.

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