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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد أول أيام عيد الفطر 2024 والإجازات المتبقية في 2024

عيد الفطر
عيد الفطر

يتصدر السؤال عن موعد أول أيام عيد الفطر 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، ويكثف البحث عنه كلما قرب العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم الذي تتزامن غرته مع يوم الحادي عشر من مارس المقبل، ويرغب الموظفون في الدولة والقطاعين العام والخاص في معرفة موعد أول أيام عيد الفطر 2024 للاستمتاع بإجازته الرسمية في السفر والتجمعات العائلية.

 موعد أول أيام عيد الفطر 2024

ووفقًا لمركز الفلك الدولي، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445. 

وحددت أجندة العطلات الرسمية التي نُشرت عبر موقع مجلس الوزراء موعد إجازة عيد الفطر 2024، والتي تبدأ يوم الأربعاء 10 إبريل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

بالإضافة إلى ذلك، ستكون إجازة عيد الفطر لعام 2024 مدتها 3 أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 فلكيا.. وموعد استطلاع هلال رمضان

موعد إجازة عيد الربيع شم النسيم 2024

موعد إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين الحكوميين والبنوك والقطاع الخاص

 الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الفطر 2024 

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، ستكون هناك 10 إجازات رسمية في العام الحالي وفقًا للتالي:

- إجازة الخميس 25 إبريل 2024- بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- إجازة الأربعاء 1 مايو 2024- بمناسبة عيد العمال.

- إجازة الاثنين 6 مايو 2024- بمناسبة شم النسيم.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

- الأحد 16 يونيو 2024 إجازة وقفة عيد الأضحى.

- من الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.

- إجازة الأحد 30 يونيو، بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- إجازة الاثنين 8 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- إجازة الثلاثاء 23 يوليو، بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

- إجازة الاثنين 16 سبتمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- إجازة الأحد 6 أكتوبر، بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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أيام إجازات شهر رمضان 2024 وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 1445

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إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024

  • العيد يكمل بقبول الله العمل وتراه بعين الطفل، وتمامه إذا التمّ الشمل.
  • باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
  • لأنّك حبي الأول والأخير، ولأنّك غير والناس غير أقول لك كل عام وأنت بخير.
  • كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.
  • ألغيت كل المواعيد حتى أكون معك بالعيد وأقولك بهمس الكلام كل عام وأنت سعيد.
  • انقضى الشهر الكريم سريعًا، ولكنه أتى بعيد الفطر السعيد وكل عام وانتم بخير.
  • العيد دون وجودكم لا يسوى، يحلى العيد بقربكم جمع الله شملنا وكل عام والعيد معكم أجمل الأعياد.

أقرأ أيضًا: 3 مرات.. أفضل طرق ختم القرآن في شهر رمضان 2024

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