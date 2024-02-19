موعد إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين الحكوميين والبنوك والقطاع الخاص

تبدأ اجازة عيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال من كل عام، يتم تحديد موعد اجازة عيد الفطر 2024 بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال، وذلك في اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان، بينما حددت البحوث الفلكية موعد اجازة عيد الفطر 2024 وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

وفق الحسابات الفلكية من المتوقع أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024 في مصر ثلاثة أيام تبدأ يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 وهو أول يوم عيد الفطر فلكيًا، ثم يوم الخميس 11 أبريل 2024، وينتهي يوم الجمعة 12 أبريل 2024..

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي

وفق قانون العمل المصري فإن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي تكون ثلاثة أيام تبدأ في الاول من شوال وتستمر حتى 3 شوال لإن وقفة عيد الفطر ليست أجازة رسمية، ولكن يُصدر مجلس الوزراء بيان يحدد اجازة عيد الفطر 2024 وعدد أيامها والتي تختلف من عام لآخر.

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

تصدر وزارة القوى العاملة بيان بعدد أيام اجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، ووفق القانون المصري تكون اجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص يومين فقط وهي اليوم الاول والثاني من شهر شوال، ولكن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص قد يتغير وفق بيان وزارة القوى العاملة الذي يصدر في نهاية شهر رمضان.

إجازة عيد الفطر 2024 للبنوك

يحدد البنك المركزي المصري إجازة عيد الفطر 2024 للبنوك قبل العيد بعدة أيام وتكون غالبًا نفس عدد أيام الاجازة التي يحصل عليها الموظفون في الجهاز الإداري للدولة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.