تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024.. ووسائل الدفع أون لاين

تتصاعدة حدة البحث عن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 عبر المنصات الإكترونية مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وذلك مع بداية شهر مارس الجاري ورغبة الملايين من أصحاب العدادات المنزلية في معرفة إجمالي المبلغ المطلوبة دفعه قيمة الاستهلاك الشهر من الغاز الطبيعي.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك في إطار الخدمات الرقمية التي تقدم للعملاء من كافة محافظات الجمهورية حيث يدخل العميل كافة البيانات المطلوبة لمعرقة قمية الفاتورة المستحقة للغاز بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة بتروتريد من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير الشهرية.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب العداد المنزلي المتعاقد مع الشركة.

تسجيل قراءة العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض الفاتورة.

ظهور المبلغ المستحق للدفع.

وسائل سداد فواتير الغاز المنزلي أون لاين

خصصت شركة الخدمات البترولية بتروتريد وسائل سداد فواتير الغاز المنزلي أون لاين وذلك تخفيفا عن العملاء من كافة محافظات الجمهورية وتسهيل عملية الدفع الشهري للفواتير خاصة مع زحنة الحياة اليومية لكافة المواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية وتتلخص وسائل الدفع فيما يلي:-

فوري.

فوادفون كاش.

أمان.

bee.

خدماتي ضامن.

ممكن مصاري.

B M.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

ويمكن استخدام تطبيق بترو ميتر وتطبيق IVR من خلال الهاتف المحمول حيث يدخل صحاب العداد المنزلي كافة البيانات المطلوبة وإتباع الخطوات الإلكترونية اللازمة لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلام الغاز الطبيعي.

الأرقام الساخنة لشركة بتروتريد

خصصت شركة الخدمات البترولية بتروتريد أرقام ساخنة عبر 09000727 أو 5727 وذلك لتسهيل كافة الخدمات للعملاء من كافة محافظات الجمهورية ويمكن أيضا الاستعلام من خلال الأرقام حيث خصصت الشركة مجموعة مميزة من الموظفين لاستقبال مكالمات العملاء من كافة محافظات الجمهورية وتسهيل كافة الخدمات المطلوبة سواء عن معرفة قيمة الفاتورة أو سدادها أو الشكاوى.

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