السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء: 30% من فاتورة العلاج تتمثل فى الأدوية ونحاول توفيرها بأسعار مناسبة

مؤتمر السياحة العلاجية
مؤتمر السياحة العلاجية

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تقوم بدور الترخيص والتسجيل والتداول والرقابة، والتأكد من سلامة ومأمونية الدواء.

وأضاف، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، أن مصر من أكبر ثلاث دول في قارة إفريقيا من حيث القيمة، بينما من حيث أسعار عدد الوحدات "رقم واحد".

وأكد أن نسبة 30% من الفاتورة العلاجية تتمثل في الدواء، لذا توفير الدواء بأسعار منخفضة مع الحفاظ على جودة ومأمونية وفاعلية الدواء، يساعد بدرجة كبيرة فى جذب السياح.

توفير المنتجات للسائح الذى يحتاج للعلاج الاستشفائى

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لها عدة أدوار في خدمات السياحة العلاجية، منها توفير الأدوية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات للسائح الذي يحتاج للعلاج الاستشفائي، مثل أدوية السمنة أو المستحضرات التي تستخلص من مياه البحر.

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الرعاية الصحية: السياحة العلاجية مصدر دخل مهم وتعزز جميع فرص الشراكة والتعاون الاستراتيجى مع القطاع الخاص

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مدبولى: سوق السياحة العلاجية تشهد نموًا كبيرًا فى ظل تطور الرعاية الصحية

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والرئيس الشرفي الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

هيئة الدواء المصرية التسجيل والتداول والرقابة المؤتمر الدولي الثاني السياحة الصحية المصرية علي الغمراوي

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