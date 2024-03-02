رئيس هيئة الدواء: 30% من فاتورة العلاج تتمثل فى الأدوية ونحاول توفيرها بأسعار مناسبة

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تقوم بدور الترخيص والتسجيل والتداول والرقابة، والتأكد من سلامة ومأمونية الدواء.

وأضاف، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، أن مصر من أكبر ثلاث دول في قارة إفريقيا من حيث القيمة، بينما من حيث أسعار عدد الوحدات "رقم واحد".

وأكد أن نسبة 30% من الفاتورة العلاجية تتمثل في الدواء، لذا توفير الدواء بأسعار منخفضة مع الحفاظ على جودة ومأمونية وفاعلية الدواء، يساعد بدرجة كبيرة فى جذب السياح.

توفير المنتجات للسائح الذى يحتاج للعلاج الاستشفائى

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لها عدة أدوار في خدمات السياحة العلاجية، منها توفير الأدوية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات للسائح الذي يحتاج للعلاج الاستشفائي، مثل أدوية السمنة أو المستحضرات التي تستخلص من مياه البحر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والرئيس الشرفي الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.