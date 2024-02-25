الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

الرعاية الصحية: السياحة العلاجية مصدر دخل هام وتعزز جميع فرص الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك لبحث التعاون وتعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية في المحافظة.

 

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون في شتى مجالات الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، ومنها تعزيز البنية التحتية الصحية، وتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المتوفرة للمواطنين والمرضى الدوليين، كما تم مناقشة زيادة الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية، حيث تعتبر جنوب سيناء وجهة مفضلة للسياحة الصحية نظرًا لموقعها الجميل ومناظرها الطبيعية الخلابة، تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الملائمة لاستقبال السياح الباحثين عن العلاج، بما في ذلك توفير الفنادق والمنتجعات الصحية ذات المستوى العالي والكوادر الطبية المتخصصة.

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وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية هذا اللقاء متابعًا نستهدف وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ المبادرات والمشاريع الصحية في جنوب سيناء لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين والمرضى الدوليين والتنمية الصحية المستدامة في المحافظة.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تطبيق التأمين الشامل عزز مكانة جنوب سيناء كوجهة جاذبة لكبرى الاستثمارات في الرعاية الصحية والصناعات المغذية لها واستقدام السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية مصدر دخل هام، متابعًا: نعزز جميع فرص الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الصحية ونمو الاقتصاد في مصر.

 

وثمَّن السبكي، التعاون مع إيكو ميديكال الإماراتية مؤكدًا تاريخ من التعاون المثمر بين مصر والإمارات لتحقيق صالح الشعبين الشقيقين ودعم التحول والتنمية الشاملة المستدامة.

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ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتمتع بطبيعة جغرافية ومقومات سياحية متفردة تؤهلها لأن تصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر، متابعًا: أنه بعد نجاح تطبيق التأمين الشامل وجهود هيئة الرعاية الصحية في برامج الترويج للنشاط الصحي جنوب سيناء أصبحت جاذبة لكبرى الاستثمارات في شتى مجالات الرعاية الصحية واستقدام السياحة العلاجية.

 

وأكد الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، تعاونه لتعزيز السياحة العلاجية في جنوب سيناء وتعزيز الاستثمارات الصحية في المحافظة، ومتابعًا: فخورون بالتعاون المثمر مع مصر في قطاع الرعاية الصحية ونتطلع لمزيد من التطور والنجاح المشترك خلال الفترة القادمة.

 

وفي ختام اللقاء، وجه محافظ جنوب سيناء، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، الدعوة للرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، لحضور المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أوائل شهر مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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