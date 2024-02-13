الثلاثاء 13 فبراير 2024
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مصر

الرقابة الصحية: منظومة التأمين الصحى مظلة واحدة لجميع قطاعات مقدمى الرعاية

جريدة الدستور

التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة التعاون في حصول المنشآت الصحية التابعة للكنيسة على اعتماد GAHAR، وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"،  تمهيدًا لتقديم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال اللقاء، ناقش الدكتور أحمد طه أوجه التعاون بين الهيئة والكاتدرائية المرقسية، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل هو المشروع القومي الذي تبنته الدولة وأولته اهتمامًا كبيرًا حتى يتحقق لكافة المصريين الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، ومتوافقة مع معايير الرعاية الصحية الدولية، مضيفًا أنه يعد المظلة الموحدة لجميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر.

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وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن نجاح هذا المشروع القومي الهام يستلزم تضافر وتكامل مختلف أطراف المنظومة الصحية، مشيدا بالدور الكبير للمنشآت الصحية التابعة للكنيسة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأعرب عن سعادته باهتمام قداسة البابا بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الكنيسة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للأطقم الطبية داخل القطاع الصحي ولطالبي الخدمات الطبية من المرضي وذويهم.

وقدم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني لتعاونه المثمر والمستمر، ودعمه اللا محدود لجهود الدولة في مختلف المجالات، فضلًا عن جهوده في إعلاء قيم المحبة والإخاء والإنسانية بالمجتمع.

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من جانبه، أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام فخامة الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدماتها للمصريين، لافتًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية.

حضر اللقاء الدكتورة رانيا مدحت، مديرة المكتب الفني، والدكتور محمد الطحاوي مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة، ومروة حسين، مدير المركز الإعلامي والتسويق وتنمية الأعمال، ونسرين علي، مديرة العلاقات العامة والمراسم.

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