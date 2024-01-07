جولة لوزارة الصحة بمجمع السويس الطبى تمهيدًا لافتتاحه رسميًا

تفقدت وزارة الصحة والسكان، مجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل.

وأشارت إلى أنه تم تفقد مبانى المجمع الذي يضم "المبنى الرئيسي، ومبنى العيادات، ومبنى سكن الأطباء، ومبنى سكن التمريض، والمبانى الخدمية".

وأضافت أنه يتم متابعة آليات العمل ونظم الإحالة بمختلف أقسام المجمع، وكذلك الخدمات المقدمة بقسم الطوارئ الذي يستقبل يوميًا أكثر من 1400 حالة، مشيرة إلى أن المجمع تقدم خدماته كافة التخصصات الطبية، لأهالي محافظة السويس، والمدن المجاورة.

وقالت إن المجمع يضم 64 عيادة خارجية، وتصل سعته السريرية لـ427 سريرًا، بينها 109 أسرّة للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة عمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية، والولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى والمسالك، وطب وجراحة العيون، وأمراض القلب والقسطرة، والحروق.

وأشارت إلى تفقد الأقسام الطبية بالمجمع والخدمات المقدمة بها، حيث تضم تلك الأقسام "جراحة الأوعية الدموية، وقسم الحروق، ووحدة السكتة الدماغية، وجراحات التجميل، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العمود الفقري، وجراحات القلب، وجراحة الصدر، وجراحة المخ والأعصاب، والباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والعلاج الطبيعي والتأهيل، والكلي، وجراحة المسالك، ووحدة المناظير، والجلدية، والنساء والتوليد، والكبد، والأطفال، والأسنان، والنفسية والعصبية، والرعايات المركزة، وحضانات المبتسرين، والقلب والقسطرة، والطوارئ، والأشعة التشخيصية".

وتابعت أن المجمع يضم قسمًا للمعامل يشمل معامل "الكيمياء والدم، والمناعة، والطفيليات، والأنسجة، والميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة يضم "البانوراما، والجاما كاميرا، وهشاشة العظام، الفلورسكوبي، والسينية، والموجات الصوتية، والرنين المغناطيسي، والمقطعية، والماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي، والصيدليات.

شارك فى الزيارة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.