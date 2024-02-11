الأحد 11 فبراير 2024
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سياسي

"صحة الشرقية": إنفاق 500 مليون جنيه على مشروعات الصحة بالمحافظة

صحة الشرقية
صحة الشرقية

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة د.أشرف حاتم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول نقص بعص المستلزمات الطبية بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظة الشرقية، إشادة واسعة بجهود وكيل وزارة الصحة د.هشام مسعود، وحرصه الدائم علي المتابعة الميدانية لمختلف مستشفيات قري ومدن المحافظة.

وقال النائب حمودة محمد، خلال طلبه بشأن تحويل مستشفى بلبيس المركزي الي مستشفي عام، إن الهدف من طلب الإحاطة ليس اتهام مديرية الصحة بالتقصير، ولكن الهدف هو مساعدتها في الحصول علي الموازنة المناسبة من الوزارة، حتي تستطيع الالتزام بتطوير المستشفيات.

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وأشار إلى أن محافظة الشرقية محظوظة بوجود الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، خاصة أنه حريص على التواصل مع النواب، ولا ينقطع تلفونه عن استقبال اتصالاتهم ليلا ونهارا لمساعدة المرضى في مختلف المستشفيات بالمحافظة المترامية الأطراف، مطالبا وزارة الصحة، بسرعة الموافقة علي تحويل مستشفي بلبيس من مستشفي مركزي الي مستشفي عام، وهو ما أوصت به اللجنة خلال الاجتماع.

من جانبه، أشاد النائب عبدالله الرماح، خلال مناقشته طلب إحاطة بشأن نقص الأجهزة والخدمات بمستشفى بلبيس العام واستتكمال المبني الخرساني لمستشفى الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بجهود الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مؤكدا أنه حريص علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين.

فيما قال حاتم عبدالعزيز، خلال اجتماع اللجنة أن نواب الشرقية يقدرون الجهود المبذولة من وكيل وزارة الصحة الذي لايدخر جهدا من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة،مؤكدا أن الدكتور هشام مسعود شعلة نشاط وذلك ما يلاحظه الجميع من خلال جولاته المكثفة علي المستشفيات.

وأشار عبدالعزبز أن  المواطن الشرقاوي شهد تحسن كبير وواضح في الخدمات الطبية التي تقدمها المنظومة الصحية بفضل المجهود الكبير من وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، الذي يقوم بجولات مفاجئة بصفة يومية على مختلف مستشفيات مراكز وقري المحافظة، وهو ما ساعد الي انضباط الاداء وتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين

كما أشاد نواب الشرقية بلبرلمان بالجهود الكبيرة المبذولة من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار في تنفيذ العديد من المشروعات مؤكدين أن الدكتور انور اسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات حقق طفرة كبيرة، مشيدين بجهود الدكتور محمد نوح مدير عام التخطيط بالوزارة والذي يتفاني في أداء مهام عمله.

وفي رده علي طلبات الإحاطة المقدمة من نواب بلبيس، أكد الدكتور هشام مسعود،  وكيل وزارة الصحة أن مركز بلبيس يشهد طفرة كبيرة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث تم زيادة عدد الأسرة  بالحضانة وتم توفير العديد من المستلزمات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم،  مؤكدا أن محافظة الشرقية شهدت طفرة  بتطوير الخدمات الصحية بفضل دعم وزير الصحة حيث تم تخصيص  ميزانية كبيرة خلال العام الماضي  تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بمجلس النواب محافظة الشرقية وكيل وزارة الصحة مستشفى بلبيس المركز ي مستشفى عام

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