"صحة النواب" توصي بسرعة إنشاء مستشفي أبو حماد... وسويلم:"هدية الرئيس للمواطنين"

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة إنشاء مستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، والدكتور مهندس أنور اسماعيل مساعد أول وزير الصحة لقطاع المشروعات والدكتور أحمد سعفان وكيل أول وزارة الصحة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور هشام مكبن والدكتور حسام ابو ساطي وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض النائب ثروت سويلم، خلال الاجتماع، مراحل تعطل إنشاء مستشفي ابو حماد العام، حيث صدر له قرار إزالة في 2016، وتم رصد مبلغ 30 مليون جنيه لأعمال البينة التحتية، ولكن بسبب تأخر اعمال الإزالة تم تحويل المبلغ لصالح هيئة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، وذلك في عهد الوزير الأسبق أحمد عماد الدين.

وأضاف أنه عندما جاءت وزيرة الصحة السابقة، تم اسناد المشروع لأحدي الشركات لإعداد التصميمات اللازمة وتبين أن حد الارتفاع في مركز أبو حماد 9 متر وطلبت الشركة المنفذة استثناء المستشفي،من قيد الارتفاع وتم الحصول علي موافقة باستثناء مدينة كفر حماد بالكامل من قيد الـ9 متر لتصل إلي 15 متر ثم 21 متر.

وأوضح “سويلم” أنه بعد ذلك الشوط الكبير من الإجراءات، قامت وزارة الصحة بوضع نماذج واكواد جديدة خاصة بالمستشفيات الحديثة ووجدت أن مساحة ارض مستشفي ابو حماد لا تتناسب مع الشروط الجديدة، حيث رصدت الوزارة لذلك الغرض مبلغ مليار و200 مليون جنيه.

وطالبت الوزارة بتوفير 5 أفدنة، لتنفيذ المستشفي وفقا للاكواد الجديدة وتعذر توفير المساحة وبناء علي ذلك تم عقد لقاء مع وزير الصحة خالد عبدالغفار، يوم الاربعاء الماضي ووافق الوزير علي إقامة المستشفي في موقعه الحالي من الأرض لمزالة يضاف إليها مبني معهد التمريض لتكون المساحة 7 آلاف متر يتم إنشاء مستشفي نموذج ابو حماد العام بسعة 100 سرير وبتم تطوير المبني الخالي 50 سرير.

وطلب النائب ثروت سويلم، مسئولي الوزارة سرعة تنفيذ تكليفات الوزير ولالتزام بها والبدء في انشاء المستشفي، لتقديم خدمة صحية جيدة لأهالي ابوحماد، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ذلك الصرح قائلا: مبني مستشفي ابو حماد الجديد هدية الرئيس للأهالي.



من جانبه عقب النائب فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، مؤيدا طلبا الإحاطة الذي تقدم به النائب ثروت سويلم حتي يليق المكان بأهالي الدائرة مقدما الشكر لوزير الصحة على الموافقة علي البدء في إنشاء مستشفي ابو حماد.