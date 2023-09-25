صحة النواب تشيد بجولات وزير الصحة بالمستشفيات: أفضل الطرق لضبط المنظومة

اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، الزيارة المفاجئة التى قام بها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمستشفى هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة في تمام الساعة السابعة صباحًا، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى- بمثابة أفضل طريق لضبط منظومة الأداء الصحى داخل مختلف المنشآت والمؤسسات والمراكز والمستشفيات على مستوى الجمهورية.

المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بخير

وأعرب "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، عن سعادته الغامرة بما شاهده الدكتور خالد عبدالغفار من أداء وانتظام رفيع المستوى داخل المستشفى، مؤكدًا أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بخير، ويقوم جيش مصر الأبيض بأداء رسالته السامية داخل المستشفيات بكل حرفية ومهنية.

مطالبة بصرف مكافآت مالية لجميع العاملين بمستشفى هليوبوليس

وطالب الدكتور محمد سليم من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالقيام بصرف مكافآت مالية "محترمة" لجميع القيادات والأطباء وأطقم التمريض والعاملين داخل مستشفى هليوبوليس، حتى تكون بمثابة حافز حقيقي لجميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية الأخرى، موجهًا تحية قلبية لكل من يعملون داخل مستشفى هليوبوليس على إخلاصهم فى عملهم.

مطالبة المحافظين والقيادات بالاقتداء بوزير الصحة

وطالب الدكتور محمد سليم من جميع المحافظين نوابهم والقيادات ومديرى المديريات والإدارات التابعة وقيادات المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية باتخاذ المثل والقدوة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فى إدارته الناجحة للمنظومة الصحية للقيام بجولات مكثفة ومفاجئة خاصة فى أوقات العمل غير الرسمي وأيام الإجازات والعطلات الرسمية، لمتابعة سير العمل داخل المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن اتباع سياسات الدكتور خالد عبدالغفار هو أفضل طريق للتأكد من سير العمل داخل المؤسسات الصحية.

وكان وزير الصحة والسكان قد بدأ زيارته المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال، حيث اطمأن على الخدمات المقدمة للمترددين على القسم، كما اطمأن على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات، ثم نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، ومعدلات العمليات الجراحية، وكذلك معدلات التردد على العيادات الخارجية للمستشفى، واطلع على جداول انتظام حضور الفريق الطبي والإداري، وتأكد من انتظام سير العمل في المستشفى، كما راجع سجلات دخول وخروج المرضى، وأثنى على مستوى النظافة في كل أقسام المستشفى، وتواجد أفراد الأمن في أماكنهم.

وأشاد عبدالغفار بانتظام سير العمل في مستشفى هليوبوليس، وانتظام الفرق الطبية، كما أشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى.