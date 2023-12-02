السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس لجنة صحة النواب يحسم الجدل ويكشف حقيقة وجود فيروس جديد بمصر

أشرف حاتم
أشرف حاتم

كشف أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالنواب، حقيقة وجود فيروس جديد بمصر، قائلًا: "نشهد كل فترة من هذا العام موسم الفيروسات التنفسية، حيث تحل الفيروسات التنفسية في هذه الفترة لكن في كل عام يكون هناك نوع من فيروس معين، فعلى سبيل المثال كان في 2021 فيروس كورونا في العالم كله وفي عام 2009 كان فيروس H1N1 وهو فيروس أنفلونزا الخنازير".

وأضاف أشرف حاتم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن  العام الماضي كان الفيروس المخلوي والي كان منتشرًا في المدارس بين الأطفال، لافتًا إلى أن هذا العام  انتشر الفيروسات التنفسية وأكثرها H1N1، ولا يوجد فيروسات من أنواع جديدة". 

وأوضح أن نزلات البرد من الكحة وضيق التنفس وهو ما يسمى بتهيج في الصدر أو حساسية في الصدر، ويمكن علاجه بأدوية الحساسية الخاصة بالصدر.

كورونا فيروس جديد بمصر لجنة الصحة مجلس النواب الفيروسات التنفسية

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