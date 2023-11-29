الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تكشف حقيقة الفيروسات الجديدة المنتشرة والأعراض المصاحبة لها

فيروس الأنف
فيروس الأنف

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة انتشار فيروس جديد خلال الشتاء، موضحا أن آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة ثابتة على مستوى الجمهورية.

وأكد في منشور له عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان أن الفيروسات المنتشرة هي عبارة عن مجموعة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وهى مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses، والإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس كورونا المستجد، وفروس نظير الإنفلونزا، والفيروس الغدي، وفيروس ابشتاین بار.

أعراض الإصابة بمجموعة فيروسات الأنف

وأشار إلى أن جميع هذه الفيروسات تنفسية تتشارك في الأعراض وهي: "العطس، والحمى الخفيفة، وآلام العضلات والتهاب الحلق وانخفاض الشهية.

ونصح الجميع بأخذ لقاحات الإنفلونزا لحمايتهم من الفيروسات المنتشرة.

وزارة الصحة والسكان حقيقة انتشار فيروس جدي الفيروسات التنفسية الشتاء الجهاز التنفسي مجموعة فيروسات الأنف نظير الإنفلونزا

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