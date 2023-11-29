الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 50 مليون خدمة مجانية للمواطنين

100 يوم صحة
100 يوم صحة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم  50 مليونا و791 ألفا و804 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى الأحد 26 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وأفادت بأن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و423 آلاف و47 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و980 ألفا و542 زيارة.

وبدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ755 ألفا و980 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و253 ألفا و383 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

مبادرة صحة الأم والجنين

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 388 ألفا و128 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و684 ألفا و191 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 254 ألفا و124 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و615 ألفا و781 مواطنا.

الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 49 مليونًا و984 ألف خدمة مجانية للمواطنين فى اليوم الـ51 بعد المائة

وقال عبدالغفار إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليونين و107 ألفا و39 استمارة استبيان.

واستطرد عبدالغفار أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 372 ألفا و731 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

خدمات التوعية والتثقيف

وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 6 ملايين و804 آلاف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

txt

مبادرة "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 48 مليونًا و457 ألف خدمة مجانية للمواطنين فى اليوم الـ44 بعد المائة

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة 100 يوم صحة خدمة مجانية صحة المرأة الاعتلال الكلوى

مواد متعلقة

"الدواء" تنهى البرنامج التدريبى الخاص برفع قدرات صيادلة الإسكندرية

بروتوكول تعاون بين مصر والعراق لتبادل الخبرات فى مجال التمريض

الصحة: فحص مليون و560 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

الطفولة والأمومة والوطنية للتدريب يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات العاملين

الصحة تستقبل وزيرة الصحة الفلسطينية لمناقشة احتياجات الجانب الفلسطينى وتعزيز الدعم الطبى

الرعاية الصحية تعلن نتائج شراكتها الاستراتيجية مع غرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة

وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف

"الرعاية الصحية": توجيهات سياسية بتقديم كل عوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريكًا فى منظومة التأمين الشامل

الأكثر قراءة

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

الوطنية للانتخابات تعلن قواعد غلق باب التصويت فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

حماس تعلن الإفراج عن محتجزين روس اليوم تقديرًا لموقف روسيا وبوتين

حبس مسئول بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس