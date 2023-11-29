"الصحة": "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 50 مليون خدمة مجانية للمواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 50 مليونا و791 ألفا و804 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى الأحد 26 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وأفادت بأن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و423 آلاف و47 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و980 ألفا و542 زيارة.

وبدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ755 ألفا و980 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و253 ألفا و383 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

مبادرة صحة الأم والجنين

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 388 ألفا و128 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و684 ألفا و191 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 254 ألفا و124 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و615 ألفا و781 مواطنا.

وقال عبدالغفار إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليونين و107 ألفا و39 استمارة استبيان.

واستطرد عبدالغفار أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 372 ألفا و731 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

خدمات التوعية والتثقيف

وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 6 ملايين و804 آلاف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».