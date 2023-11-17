مبادرة "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 48 مليونًا و457 ألف خدمة مجانية للمواطنين فى اليوم الـ44 بعد المائة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 48 مليونا و457 ألفا و116 خدمة طبية من خلال مبادرة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 16 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل المبادرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليونا و370 ألفا و923 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و771 ألفا و489 زيارة.

وأضاف أن «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ708 آلاف و935 طفلا، فيما قدمت المبادرة 4 ملايين و76 ألفا و75 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

تقديم 372.9 ألف خدمة منذ انطلاق المبادرة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة منذ انطلاقها قدمت 372 ألفا و94 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و649 ألفا و943 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 242 ألفا و599 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمليون و494 ألفا و65 مواطنا.

وقال إن «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء مليون و986 ألفا و752 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ مليونا و322 ألفا و71 مواطنا.

وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 9 ملايين و417 ألفا و651 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 10 ملايين و112 ألفا و304 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليونا و583 ألفا و632 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 348 ألفا و583 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف أن المبادرة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 6 ملايين و531 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها المبادرة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».