الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة ونظيره التركى يتفقدان الخدمات المقدمة للجرحى الفلسطينيين

وزير الصحة ونظيره
وزير الصحة ونظيره التركي يتفقدان الخدمات الطبية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة"، الأربعاء، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزيران اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال "عبدالغفار" إن الوزيران اتفقا على امكانية التعاون  المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة  والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

يُشار إلى أن  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن وجود تواصل دائم مع وزارة الصحة التركية في هذا الملف، وبدعم كبير من القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات القوية والتي تعود لمئات السنين وتجمع الشعبين الشقيقين ورئيسي البلدين في مختلف المجالات.

وأكد وزير الصحة، أن مصر مستعدة لاستقبال أي جرحي ومصابين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلاءً لمبادئ الإخاء والإنسانية.

وزير الصحة المصابين وزارة الصحة التركية قطاع غزة مستشفيات

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