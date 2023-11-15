الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل استهدافه المدنيين فى غزة ويفصل أجزاء مستشفى الشفاء

منى عوكل
منى عوكل

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من خان يونس، إن محافظات غزة المختلفة ما زالت تشهد غارات عنيفة في مناطق مختلفة، حيث كان آخر هذه الاستهدافات وأكثرها هو استهداف منطقة النصيرات السكنية، حيث أدى هذا الاستهداف إلى سقوط 23 شهيدًا وعشرات الجرحى ولا تزال هناك محاولات جارية لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، مؤكدةً أنه تم استهداف عدة منازل في المنطقة السكنية وليس منزلًا واحدًا.

وأضافت "عوكل"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك استهدافات عدة في منطقة خان يونس وتحديدًا في بني سهيلة أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 12 شهيدًا وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى استهداف آخر في دير البلح، وكان هناك سقوط لعدد من الشهداء والجرحى، مشيرةً إلى أن الغارات عنيفة تشهدها مناطق شمال غزة.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، لا تزال قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الشفاء الطبي وتعمل على اعتقال عدد كبير ممن يتواجدون داخله، مشيرةً إلى وجود 200 معتقل داخل المشفى واقتحام المزيد من الاقسام في المستشفى، إلى جانب التحقيق مع بعض الأطباء، مؤكدة أن الاحتلال يفصل أجزاء المستشفى عن بعضه البعض، فالطواقم الطبية لا تستطيع الوصول للاطمئنان على المرضى في الأقسام الأخرى.

القاهرة الإخبارية غزة غارات عنيفة

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