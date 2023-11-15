جريفيث: يجب ضمان التحرك الآمن للمدنيين بغزة وإتاحة معبر كرم أبوسالم لإدخال المساعدات

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إنه يجب ضمان التحرك الآمن للمدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى ضرورة إتاحة استخدام معبر كرم أبوسالم لإدخال المساعدات للقطاع.

وأضاف "جريفيث"، اليوم الأربعاء، خلال إحاطة له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا لدينا 460 شاحنة جاهزة للعبور إلى غزة من معبر رفح، فالأونروا تحتاج إلى فسح المجال لها لتهيئة ملاجئ في جنوب قطاع غزة.

وأكد "جريفيث"، أن الوقود أهم ما يجب أن تركز عليه جهود إيصال المساعدات إلى غزة للحاجة الملحة إليه داخل القطاع.

ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إلى السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون عراقيل، مضيفًا: "نحث على السماح لسكان شمال غزة النازحين العودة إلى منازلهم".