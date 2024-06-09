الأحد 09 يونيو 2024
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150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

الاضاحي - أرشيفية
الاضاحي - أرشيفية

أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعداد الوزارة الجيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة لتوفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتشمل خطة الوزارة، ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، وضخ 150 طن لحوم طازجة يوميًا عبر 1500 منفذ، وتوفير 5 آلاف رأس خراف حية في شوادر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطرح 5 آلاف رأس ضأن مبرد، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية، وضخ 180 ألف طن سكر، و60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.

تشديد الرقابة

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير الأستاذ أحمد كمال، بأن الوزارة ستشدد الرقابة على الأسواق من خلال  المتابعة الدورية للتأكد من وفرة السلع وجودتها، والتصدي لأي ظواهر غلاء أو احتكار.

وأكد كمال أن الوزارة ستعمل على توفير السلع في منافذ التموين، والمجمعات الاستهلاكية يوم وقفة العيد وأول وثاني وثالث أيام العيد.

ووجه الدكتور المصيلحي مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة، بالمرور الدائم على كل الأنشطة التموينية والأسواق للتأكد من وفرة السلع وجودتها.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال عيد الأضحى المبارك، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ظواهر غلاء على الرقم الساخن 19588.

التموين التجارة الداخلية عيد الأضحى السلع الغذائية المواد الأساسية اللحوم الحمراء

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