"الصحة العالمية": التوغل العسكرى الإسرائيلى بمستشفى الشفاء بغزة غير مقبول

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أن التوغل العسكري الإسرائيلي بمستشفى الشفاء بغزة غير مقبول، مشيرًا إلى أن المنظمة تحدثت اليوم مع زملائها في غزة فأخبروها أنهم بحاجة في الوقت الحالي إلى وقف إطلاق النار وإبقاء معبر رفح الدولي مفتوح كي تصل المساعدات الإنسانية بجانب الكهرباء والوقود كي تستعيد المستشفيات خدماتها.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إنّه دون وقود فلا يمكننا أن نوصل المساعدات إلى وجهتها، فالكهرباء مطلوبة لتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بجانب ضرورة إعادة الاتصالات والوقود يجب أن يقدم من أجل توزيع المساعدات الإنسانية وتشغيل المستشفيات.

وأكد أن المركبات والمعدات التي تم استخدامها لإيصال المساعدات نفذ منها الوقود، مشيرًا إلى أن مقدمي الخدمات قالوا إنه بدون كهرباء ووقود فإنهم لن يتمكنوا من مواصلة العمل.

وأوضح أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، كانت هناك شاحنات وقود دخلت غزة لكن إسرائيل قامت بقصر استخدمها فقط للشاحنات التي تعبر رفح ونحن نحتاج الوقود لتشغيل مولدات المستشفيات والمنشآت الصحية ومعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وكذلك تشغيل الاتصالات.