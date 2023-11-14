الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دانا أبو شمسية توضح موقف إسرائيل من تبادل الأسرى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الخلاف الحقيقي الذي عطل صفقة تبادل الأسرى هو عدد الأيام التي ستتوقف فيها الحرب لتتم الصفقة، لأن الحكومة الإسرائيلية ترى أن أي وقف لإطلاق النار هو انتصار للمقاومة.

وأضافت اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يفهم إعلاميا من التصريحات الإسرائيلية، أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح محتجزات لدى المقاومة مقابل الإفراج عن عناصر من المقاومة لدى إسرائيل.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بين أمرين أحلاهما مرّ، الأول أن قبول وقف إطلاق النار وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين يعني نزولا على رغبة المقاومة، ولو رفض تبادل المحتجزين سيكون هناك تغليب للجانب العسكري على السياسي ووقف ضد رغبة المواطنين الإسرائيليين من أهالي المحتجزين الذين يريدون إطلاق سراح أبنائهم.
 

القاهرة الإخبارية تبادل الأسرى الحرب الأسرى الفلسطينيين

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