البنتاجون: "ليس لدينا قوات في غزة.. وحريصون على خفض التصعيد في القطاع"

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت أن تهديدات الحوثيين لقواتنا لن تؤدي إلى مواجهات.

وأكد “البنتاجون”: ليس لدينا قوات أمريكية في غزة.. وحريصون على خفض التصعيد في القطاع.

وفي وقت سابق، هدد عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن باستهداف السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر، حيث أعلن “الحوثي” مواصلته قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، إضافة إلى استعدادهم لأي تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

استهداف اسرائيل

وفي 31 أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز"، أعقبها الكشف عن أكثر من عملية أخرى.

ومنذ 39 يومًا، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفًا و240 قتيلًا فلسطينيًا، بينهم 4 آلاف و630 طفلًا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلًا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الإثنين.