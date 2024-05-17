مشيرة إسماعيل: عادل إمام معندوش في الشغل ياما أرحميني

وجهت الفنانة مشيرة إسماعيل، الشكر إلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تغطيتها واحتفالها الخاص بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 84، قائلة: "أنا بشكر للشركة المتحدة للإعلام، على الحفاوة التي قدموها للفنان عادل إمام، لأنه يستاهل كده وأكتر، واحنا بنشكرهم جدا".

وقالت مشيرة إسماعيل، خلال احتفالية خاصة عبر فضائية DMC بعيد ميلاد الزعيم: "إن من أول ما كنا شباب صغيرين واحنا صحاب، وبنحضر أعمال بعض، واشتغلت معاه 3 أعمال ميتكرروش.. إحنا بتوع الأتوبيس، ودموع في عيون وقحة، وسيد الشغال".

وأضافت: “المجموعة التي شاركت معنا في مسلسل ”دموع في عيون وقحة"، كانوا حقيقيين كلهم، وهو عمل رائع"، موضحة: “كنت بتمرن في قصر عابدين، وهما كانوا بيعرضوا في مسرح الجمهورية، وقابل سعيد صالح وصلاح السعدني، وكنا شلة كبيرة وكنا نمشي مع بعض، وندخل نشرب عصير في شارع فؤاد”.

وتابعت: "عادل إمام إنسان طيب وبسيط جدا، لكن في الشغل معندوش ياما أرحميني، أنا كنت ببقي قاعدة في أوضتي بعمل ماكياج واسمع صوت رجله، فأقف على الباب، فيقولي إزاي بتعرفي إن أنا جيت، أقوله بسمع رجلك، وعنده قلق رهيب على الشغل".