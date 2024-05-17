الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشيرة إسماعيل: عادل إمام معندوش في الشغل ياما أرحميني

الفنانة مشيرة إسماعيل
الفنانة مشيرة إسماعيل

وجهت الفنانة مشيرة إسماعيل، الشكر إلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تغطيتها واحتفالها الخاص بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 84، قائلة: "أنا بشكر للشركة المتحدة للإعلام، على الحفاوة التي قدموها للفنان عادل إمام، لأنه يستاهل كده وأكتر، واحنا بنشكرهم جدا".

وقالت مشيرة إسماعيل، خلال احتفالية خاصة عبر فضائية DMC بعيد ميلاد الزعيم: "إن من أول ما كنا شباب صغيرين واحنا صحاب، وبنحضر أعمال بعض، واشتغلت معاه 3 أعمال ميتكرروش.. إحنا بتوع الأتوبيس، ودموع في عيون وقحة، وسيد الشغال".

وأضافت: “المجموعة التي شاركت معنا في مسلسل ”دموع في عيون وقحة"، كانوا حقيقيين كلهم، وهو عمل رائع"، موضحة: “كنت بتمرن في قصر عابدين، وهما كانوا بيعرضوا في مسرح الجمهورية، وقابل سعيد صالح وصلاح السعدني، وكنا شلة كبيرة وكنا نمشي مع بعض، وندخل نشرب عصير في شارع فؤاد”.

وتابعت: "عادل إمام إنسان طيب وبسيط جدا، لكن في الشغل معندوش ياما أرحميني، أنا كنت ببقي قاعدة في أوضتي بعمل ماكياج واسمع صوت رجله، فأقف على الباب، فيقولي إزاي بتعرفي إن أنا جيت، أقوله بسمع رجلك، وعنده قلق رهيب على الشغل".

ميلاد الزعيم الزعيم عادل إمام عادل امام

مواد متعلقة

تهنئة خاصة لـ الزعيم.. لبلبة: “وحشتنا كلنا.. الدنيا دمها تقيل من غيرك”

اللواء قشقوش: مصر مهتمة بشكل كامل مع القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع

أمير عيد يكشف لـ"أون سيت" كواليس "دواعي السفر"

كاتب صحفي: لولا الموقف المصري لكان تم تصفية القضية الفلسطينية

وزير الخارجية وكبيرة منسقى الأمم المتحدة يؤكدان ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات

المستشار جمال التهامي: مصر هي رمانة الميزان في المنطقة العربية وتتحمل الأعباء بمفردها

"إكسترا نيوز" تعرض فيديوجراف عن خطة "التخطيط" الاستثمارية للمواطن بالفيوم

كاتب صحفى: قمة البحرين ستضع الأمة العربية أمام مسئوليتها حيال ما يحدث فى غزة

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الأهلى يقلب الطاولة على الزمالك ويتقدم فى سلسلة نهائى دورى اليد

الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» تهوى بالدولار وترفع التصنيف الائتمانى

المرور ترفع آثار حادث تصادم 4 سيارات زفة عروسين بالمنصورة

بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم محمد النني مع أرسنال منذ يناير 2016؟

شيخ الأزهر يطمئن على الطالبة هاجر بعد تعرضها لحادث قطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟