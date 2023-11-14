عبدالملك الحوثى يهدد باستهداف السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بأن عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن هدد باستهداف السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الحوثي أعلن أيضًا عن مواصلته قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، إضافة إلى استعدادهم لأي تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة قدس الإخبارية، أن صاروخًا باليستيًا وصل إلى أجواء مدينة إيلات المحتلة، على ساحل البحر الأحمر في ثاني هجوم خلال يوم واحد، حيث كشفت كذلك عن أنه جرى اعتراض الصاروخ الباليستي الذي يعتقد أنه أطلق من اليمن، بواسطة منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "حيتس".