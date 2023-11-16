متحدث الصحة: مرضى فلسطين يحصلون على الرعاية الكاملة في مستشفيات مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب سريعًا لنداء الطفل الفلسطيني الذي طلب العلاج في الأراضي المصرية، لذا تم نقل الطفل إلى مصر لتلقي العلاج بالكامل.

الرعاية الطبية لمصابي فلسطين

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامية شافكي المنيري، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن جراحي العظام والأعصاب متواجدين باستمرار في غرفة هذا الطفل من أجل تقديم الخدمة الطبية له خاصة وأن حالته تحتاج الرعاية المكثفة.

الدعم المصري الفلسطيني

وأضاف في حديثه، أن مصابي فلسطين اللذين جاءوا إلى مصر يحتاجون إلى فريق طبي متكامل وليس طبيب واحد متخصص، وذلك لأن المصاب الواحد يعاني من أكثر من شكوى، مشيرًا إلى أن جميع المصابين بحاجة ملحة إلى الدعم النفسي.