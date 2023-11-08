وزير الصحة: تقديم أقصى درجات الدعم الصحي للقادمين من فلسطين

قال د.حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم تقديم أقصى درجات الدعم الصحي للمواطنين القادمين من فلسطين من خلال المستشفيات المعنية داخل مصر والتي تستقبل الأشقاء الفلسطينيين على مدار الساعة.

نجدة فلسطين

أضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن سيارات الإسعاف تحركت سريعا ًنحو معبر رفح لاستقبال المواطنين المصابين من الجانب الفلسطيني ونقلهم لمستشفيات سيناء لتلقي الخدمة العلاجية المكثفة داخل الأراضي المصرية.

استقبال مصابين فلسطين بالمستشفيات المصرية

وتابع "المصابين القادمين من فلسطين بحالة متدهورة ويحتاجون إلى أكثر من تخصص طبي عند التعامل معهم، ويمكن التأكيد على أنه يتم أخذ أكثر من رأي طبي في الجراحات الحرجة كما تتم المتابعة من خلال أطباء على قدر كبير من الخبرة في التخصصات المختلفة التي يحتاج إليها المرضى وفق الإصابات المتواجدة".