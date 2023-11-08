متحدث الصحة: استقبلنا 19 مصابا من غزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن معبر رفح استقبل 19 مصابًا من غزة و363 من مزوجي الجنسية بينهم 139 طفلًا، لافتًا إلى أن الجانب الجيد خلال اليومين الماضين أنه تم استقبال 12 طفلًا من قطاع غزة من الأطفال من المصابين بالأورام، وكان لديهم مشكلة في تلقي علاجهم الفترة الماضية ومن ثم إستقبالهم وتوزيعهم على المستشفيات المتخصصة في تقديم الرعاية لمرضى أورام الأطفال.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "أون": "حالات مزدوجي الجنسية الذين جرى استقبالهم لا يوجد بين صفوفهم من يعاني من أمراض أو إصابات ومن ثم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم لا يوجد أي حالات تستدعي الحصول على رعاية طبية وحجز في المستشفيات.



وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: "الحالات تحتاج إلى اهتمام طبي فقط من ناحية الإرهاق الجسدي والنفسي وبعض الحالات التي تعاني من إعياء وكذا الاهتمام بالدعم النفسي بالأخص كبار السن والأطفال والنساء الحوامل اللاتي يحتجن للمتابعة".