أهم تصريحات وزير الصحة خلال لقائه نظيره التركي (إنفوجراف)

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان مع نظيره التركي فخر الدين قوجة، بمدينة معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج، لمتابعة الحالة الطبية للمصابين الفلسطينيين القادمين من غزة للعلاج في مصر.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار عدد من التصريحات والرسائل الهامة تستعرضها “الدستور” من خلال الإنفوجراف التالي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

- مصر مستعدة لاستقبال أي جرحي ومصابين وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلاءً لمبادئ الإخاء والإنسانية.

- هناك تواصل دائم مع وزارة الصحة التركية منذ بداية الأحداث التى تشهدها قطاع غزة.

-التعاون مع الجانب التركي يتم في ضوء تحقيق التكامل والإمكانات البشرية والمادية.

- مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غرة واستقبالهم للعلاج، وهي جهود مصرية خالصة في إخلاء ونقل وعلاج الأطفال داخل المستشفيات المصرية.

- هناك استنفار في هيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال استعدادًا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور وصولهم معبر رفح في أي وقت.